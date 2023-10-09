Под Псковом устранили последствия схода с рельсов цистерн грузового поезда

Инцидент не повлиял на движение других поездов, пострадавших нет

ПСКОВ, 9 октября. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали последствия схода с рельсов вагонов-цистерн грузового поезда на станции Дно в Псковской области, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

"Железнодорожники завершили восстановительные работы на станции Дно Псковской области. Специалисты ОЖД предприняли необходимые меры для ликвидации последствий схода. Все вагоны-цистерны подняты, железнодорожные пути восстановлены. Станция работает в полном объеме. На движение других поездов инцидент не повлиял, пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

Днем пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщила о сходе цистерн грузового поезда, в результате одна из емкостей опрокинулась и произошел разлив топлива на площади 10 кв. м. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом.

По данным пресс-службы, в понедельник в 5 утра в парке станции Дно Псковской области при движении грузового поезда произошел сход четырех вагонов-цистерн грузового поезда №2424. "На Октябрьской железной дороге был создан оперативный штаб. На месте работали бригады восстановительного и пожарного поезда, сотрудники "Экоспас", - говорится в сообщении.