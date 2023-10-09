Миротворцы ООН зафиксировали взрывы на юго-западе Ливана

Представитель генсека организации Стефан Дюжаррик заявил, что миротворческие силы продолжают обеспечивать безопасность на "голубой линии"

ООН, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудники Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) зафиксировали серию взрывов на юго-западе страны неподалеку от границы с Израилем, устанавливают их причины. Об этом сообщил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Наши коллеги их ЮНИФИЛ сообщают о взрывах на северо-западе Ливана. Они собирают дополнительную информацию о них и остаются в контакте с представителями Ливана и Израиля по мере развития событий. Миротворцы ООН продолжают обеспечивать безопасность на "голубой линии", - сказал он.