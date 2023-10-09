В Самаре в здании торгового центра опрокинулась кабина лифта с людьми

Никто не пострадал

ТАСС, 9 октября. Кабина лифта с находящимися внутри людьми слетела с направляющих на уровне второго этажа в здании торгового центра в Самаре. Никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о том, что в здании ТРК по адресу: г.о. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 147, произошло опрокидывание кабины лифта. В лифте находилось три человека (мужчины 2005 года рождения). В результате происшествия погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в 19:11 мск. "Установлено, что верхняя часть кабины лифта слетела с направляющих на уровне второго этажа", - уточнили в ведомстве.