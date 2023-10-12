В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

Она не достигла 14-летнего возраста

ТАСС, 12 октября. Мужчину, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении девочки, не достигшей 14 лет, задержали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

"Расследуется уголовное дело по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). <...> Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение", - сообщили в управлении СК.

По данным ведомства, вечером 11 октября подозреваемый привел к себе в квартиру, расположенную в Сормовском районе Нижнего Новгорода, малолетнюю девочку, проживающую в том же доме, где совершил действия сексуального характера в отношении ребенка.

В управлении СК отметили, что суд, рассмотрев ходатайство следователя об избрании в отношении задержанного меры пресечения, заключил обвиняемого под стражу.