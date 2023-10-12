Экс-участник проекта "Дом-2" стал фигурантом дела о разбое на Ставрополье

По словам адвоката Магамеда Исмаилова, поведение потерпевшей и ее знакомых спровоцировало Александра Гобозова на противоправные действия, намерения совершать преступления у него не было

СТАВРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Бывший участник телепроекта "Дом-2" Александр Гобозов отправлен под домашний арест в рамках расследования уголовного дела о разбое в Ставропольском крае. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Магамед Исмаилов.

"Есть материалы, на основании которых возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК "Разбой". Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал защитник.

По данным СМИ, Гобозов подозревается в нападении на девушку в Пятигорске. Однако, по словам адвоката, поведение потерпевшей и ее знакомых спровоцировало мужчину на противоправные действия, намерения совершать преступления у Гобозова не было. Исмаилов рассказал, что его подзащитный приехал к потерпевшей, поскольку искал ее знакомого, который якобы вымогал у него деньги.

ТАСС запросил комментарий ГУ МВД по Ставропольскому краю по этому факту.

Гобозов с 2007 года неоднократно участвовал в проекте "Дом-2".