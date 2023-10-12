В Подмосковье после массовой драки в полицию доставили более 10 человек

По предварительной информации, между двумя компаниями мужчин произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Массовая драка произошла между двумя компаниями мужчин в Химках, в результате 11 человек доставлены в отдел полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Драка произошла в четверг возле одного из домов на Аптечной улице. "По предварительной информации, между двумя компаниями мужчин произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали двух участников инцидента, они доставлены в территориальный отдел", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что по факту получения телесных повреждений сообщений и заявлений в УМВД не поступало. "В ходе проведенной проверки в отдел полиции доставлены еще девять человек. Их проверяют на причастность к совершению данного правонарушения", - добавили в главке.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.