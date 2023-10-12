12 октября, 18:29

Суд арестовал молодого человека, убившего противника в драке у Москва Сити

Кирилла Сорокина заключили под стражу до 11 декабря 2023 года

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал 20-летнего Кирилла Сорокина, обвиняемого в причинении смертельной травмы своему противнику в ходе драки, произошедшей неподалеку от комплекса Москва Сити. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Постановлением Пресненского районного суда г. Москвы в отношении Сорокина Кирилла Алексеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вредя здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сроком до 11 декабря 2023 года", - сказали в пресс-службе.

Вечером 10 октября возле одного из торговых центров, расположенных на Пресненской набережной в Москве, между четырьмя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес удары по голове двум другим. Один из потерпевших умер на месте происшествия. Жизни и здоровью второго потерпевшего ничего не угрожает. Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого в районе Тропарево-Никулино на Ленинском проспекте. Им оказался Сорокин. Он признал вину в содеянном и раскаялся. 

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