В Приангарье организовали операцию по спасению двух мужчин, перевернувшихся на аэролодке

Они выбрались на берег, однако один из них получил черепно-мозговую травму, второй подозревает, что сломал ногу

ТАСС, 13 октября. Операция по спасению двух мужчин, перевернувшихся на аэролодке и с травмами выбравшихся на берег, проходит в отдаленном районе Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Сегодня рано утром областные спасатели на аэролодке прибыли в поселок Аршан Тулунского района, пополнили запас топлива и двинулись вверх по течению к предполагаемому месту нахождения мужчин. Спасателям предстоит преодолеть более 170 км", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, в четверг двое мужчин перевернулись на аэролодке "Север" на реке Ухтум в Нижнеудинском районе области. Как пояснили ТАСС в региональном главке МЧС, мужчины выбрались на берег и по спутниковой связи сообщили о происшествии спасателям, уточнив свое местоположение. Один из них получил черепно-мозговую травму, второй подозревает, что сломал ногу. Оба пострадавших самостоятельно передвигаться не могут.