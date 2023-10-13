13 октября, 04:15

В Югре автобус сбил школьника-велосипедиста на пешеходном переходе

Ребенка с травмами доставили в Няганскую окружную больницу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 октября. /ТАСС/. Автобус "Паз Вектор Некст" в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа сбил школьника, проезжавшего на велосипеде по пешеходному переходу. Ребенок с травмами госпитализирован, сообщили в пресс-службе УМВД по Югре.

"В городе Нягань 64-летний водитель, управляя автобусом Паз Вектор Next не снизил скорость и не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, по которому проезжал на велосипеде 14-летний ребенок и сбил его. После этого автобус наехал на стоящие легковые автомобили - Volkswagen Jetta и "Лада-211440", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ребенок с травмами был доставлен в Няганскую окружную больницу. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
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