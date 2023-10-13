Суд смягчил меру пресечения депутату из Новосибирской области по делу о взятках

Людмиле Нефедовой запретили посещать Куйбышевский сельхозтехникум, общаться со всеми свидетелями по уголовному делу, действующими и бывшими сотрудниками учреждения, пользоваться средствами связи, почтой и интернетом, а также покидать пределы домовладения с 23:00 до 06:00 по местному времени

НОВОСИБИРСК, 13 октября. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд в Новосибирской области смягчил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий заведующей техникумом и городскому депутату Людмиле Нефедовой, проходящей по делу о взяточничестве. Об этом сообщается на сайте суда.

"Нефедовой Л. Е. мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок шесть месяцев, с возложением запретов выходить за пределы домовладения с 23:00 до 06:00 по местному времени", - говорится в сообщении.

Ей запрещено посещать Куйбышевский сельхозтехникум, общаться со всеми свидетелями по уголовному делу, действующими и бывшими сотрудниками учреждения, пользоваться средствами связи, почтой и интернетом.

Нефедова обвиняется в пяти эпизодах по делу о взяточничестве. По данным следствия, она, находясь на должности заведующей отделением ветеринарии Куйбышевского сельхозтехникума, неоднократно получала взятки за прохождение итоговой госаттестации и выдачу диплома техникума.

Нефедова была избрана депутатом горсовета в 2021 году, входила во фракцию "Единой России". В пресс-службе регионального отделения партии ТАСС сообщали, что Нефедова будет исключена из фракции и лишена мандата в случае признания судом ее вины во взяточничестве.