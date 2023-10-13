Украинские войска обстреляли трассу Горловка - Донецк

Пострадал один человек

ДОНЕЦК, 13 октября. /ТАСС/. Житель Горловки в Донецкой Народной Республике пострадал во время обстрела, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

"В результате обстрела трассы Горловка - Донецк со стороны [Украины] ранен мирный горловчанин", - написал он.

По данным представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Горловку обстреливали в 01:00 мск со стороны Дзержинска. Было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм. Также ночью трижды был обстрелян Донецк, в том числе пятью ракетами реактивной системы залпового огня.