В Забайкалье бывшего сотрудника спецназа МВД осудили за убийство полицейского

Суд приговорил мужчину к 9,5 годам колонии строгого режима

ЧИТА, 13 октября. /ТАСС/. Акшинский районный суд приговорил бывшего сотрудника спецназа МВД России к 9,5 годам колонии строгого режима за убийство полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

"Суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 30-летнего бывшего старшего оперуполномоченного третьего боевого отделения отдела специального назначения "Гром" управления по контролю за оборотом наркотиков регионального управления МВД России. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) <…>. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком двеять лет шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В сентябре 2022 года обвиняемый смертельно ранил полицейского, который находился в служебной командировке в Акшинском районе. По первой версии сослуживцев погибшего, во время работы на них напали неизвестные. Однако дальше выяснилось, что выстрел совершил коллега из-за необдуманных действий.

Сторона защиты настаивала на неосторожном причинении смерти. Дело рассматривал суд присяжных. Согласно их вердикту, 18 сентября 2022 года обвиняемый находился в командировке и сопровождал двух сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков. Они ехали по дороге Бырка - Акша во время оперативно-разыскных мероприятий. Обвиняемый решил продемонстрировать навыки стрельбы на ходу и сделал не менее 15 выстрелов из табельного пистолета Ярыгина в направлении двигавшейся впереди служебной машины. Одна из пуль попала в затылок полицейского, он скончался на месте.

После выявления преступления мужчину уволили из органов внутренних дел и арестовали. Присяжные решили, что это не был несчастный случай. Подсудимый несознательно допускал возможность наступления смерти человека. Помимо реального срока с обвиняемого взыскали компенсацию морального вреда на сумму 3 млн рублей в пользу супруги погибшего.