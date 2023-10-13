Суд освободил от наказания экс-главу района под Новосибирском по делу о продаже острова

Это связано с истечением сроков давности

НОВОСИБИРСК, 13 октября. /ТАСС/. Искитимский районный суд в Новосибирской области признал виновным бывшего главу района Олега Лагоду по делу о продаже земли на острове Огуречный на Новосибирском водохранилище по заниженной стоимости. Лагода освобожден от наказания в связи истечением сроков давности, сообщили в суде.

"Лагода О. В. признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тыс. рублей. На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ Лагода освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования", - говорится в сообщении.

Ранее государственное обвинение попросило для него к 3,5 года колонии.

В 2014 году Лагода заключил с членами дачного некоммерческого товарищества договор купли-продажи, по которому предоставил им в собственность земельный участок на острове на территории Новосибирского водохранилища площадью 175 кв. метров. Надзорное ведомство установило, что цена земельного участка, установленная договором купли-продажи, оказалась в пять раз ниже его кадастровой стоимости. Кроме того, границы земельного участка оказались в пределах береговой полосы Новосибирского водохранилища, приватизация которой законодательством запрещена.

Договор сделки составил 10 млн рублей при кадастровой стоимости участка 54,5 млн рублей. Лагоде было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ.