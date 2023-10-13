В Югре суд оправдал бывшую медсестру по делу о доведении коллеги до самоубийства

В ее действиях не нашли состава преступления

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 октября. /ТАСС/. Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа вынес оправдательный приговор по делу о доведении до самоубийства медсестры Сургутской клинической травматологической больницы из-за травли коллег. Разбирательство шло около года. Подсудимую признали невиновной. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сургутского городского суда.

"Суд признал бывшую старшую медсестру Сургутской клинической травматологической больницы Ольгу Матвийчук (по делу о доведении до самоубийства медсестры того же учреждения - прим. ТАСС) невиновной. В ее действиях, по мнению суда, нет состава преступления", - сказал собеседник агентства.

В ходе судебного разбирательства свои показания представили более 30 свидетелей. Часть из них подтвердили травлю подчиненных со стороны подсудимой.

По данным регионального управления СК РФ, в ноябре 2021 года следователи возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства) после смерти одной из медсестер Сургутской клинической травматологической больницы.