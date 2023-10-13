В Москве в ночь на 13 октября в двух ДТП погибли три человека

В частности, водитель автомобиля Kia не справился с управлением и столкнулся с "Камазом"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Два крупных ДТП произошли ночью в Москве, в результате погибли три человека. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"Первое ДТП произошло на востоке столицы в 00:36 мск на Северо-Восточной хорде в районе дома 1 строение 9 по 2-му Иртышскому проезду. Водитель автомобиля Kia не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем "Камаз". В результате дорожной аварии водитель легковушки и пассажир от полученных травм скончались на месте", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре Москвы уточнили, что грузовик осуществлял прикрытие дороги при проведении дорожных работ. Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств аварии, добавили в надзорном ведомстве столицы.

Второе ДТП произошло на Ярославском шоссе в районе дома 114 в 00:50. "Водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП", - отметили в ГИБДД Москвы.