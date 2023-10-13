В Новосибирске двух воспитателей детсада обвиняют в истязании детей

От их действий пострадали более 10 воспитанников

НОВОСИБИРСК, 13 октября. /ТАСС/. Воспитателей частного детского сада в Новосибирске задержали по обвинению в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей и истязании воспитанников. От их действий пострадали более 10 детей, сообщили в управлении СК по региону.

"Предъявлено обвинение двум воспитателям частного детского сада в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником и другим работником образовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), пп. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и иной зависимости от виновного). В настоящее время обвиняемые задержаны", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в июле 2023 года воспитатели неоднократно наносили побои воспитанникам частного детсада. "Ранее следственными органами было предъявлено обвинение заведующей детского сада по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет)", - добавили в СК.