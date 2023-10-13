Пять украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки

Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 13 октября. /ТАСС/. Пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе в селе Стрелецкое сбит БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле. В Борисовском районе на окраине хутора Цаповка с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

По словам Гладкова, в Грайворонском городском округе в четверг над селом Головчино был сбит БПЛА самолетного типа. В Краснояружском районе на окраине села Теребрено также сбит беспилотник противника. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Шебекинском округе под артиллерийский обстрел попало село Новая Таволжанка - зафиксировано три прилета. Также в селе с БПЛА было сброшено две гранаты. "По селу Муром выпущено три минометных снаряда, по городу Шебекино - два гранатометных выстрела, по МАПП "Шебекино" - два минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - добавил губернатор.