Полиция задержала еще одного человека с ножом у входа в школу в Парижском регионе

По данным BFMTV, мужчина известен полиции в связи со склонностью к радикальной идеологии

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, вооруженного ножом, у входа в школу в коммуне Лимэ (департамент Ивлин). Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, неизвестный "был задержан возле входа в учебное заведение с ножом". Как указывает телеканал, мужчина известен полиции в связи со склонностью к радикальной идеологии.

Ранее 20-летний бывший ученик школы напал с ножом учебное заведение в городе Аррас на севере Франции. От его рук погиб учитель литературы. Охранник школы госпитализирован в тяжелом состоянии, а еще один учитель - в состоянии средней тяжести. Нападавший и его брат задержаны.

К расследованию нападения приступила Национальная антитеррористическая прокуратура.