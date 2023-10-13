Число пострадавших при обстрелах жителей Горловки выросло до двух

По данным представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с начала суток город обстреляли три раза

ДОНЕЦК, 13 октября. /ТАСС/. Мирный житель Горловки Донецкой Народной Республики получил ранение при обстреле города со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько.

Ранее Приходько сообщал, что в ночь на пятницу травмы получил мужчина на трассе Горловка - Донецк.

"В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько.

По данным представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с начала суток Горловку обстреляли три раза, использовались снаряды калибров 152 мм и 155 мм.