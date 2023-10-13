Военный суд приговорил матроса Северного флота к 16 годам колонии за госизмену

Егора Тюкина также лишили воинского звания

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил матроса Северного флота Егора Тюкина к 16 годам колонии за госизмену. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в суде.

"Суд признал виновным Тюкина, 1996 года рождения, по ст. 275 УК РФ (госизмена) и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы", - сказали в суде. Также он лишен воинского звания. Суть обвинений в отношении Тюкина не раскрывается. Дело слушалось в закрытом режиме, так как содержит секретные материалы. Максимальный срок по статье - до 20 лет.