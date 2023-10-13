Суд отправил в СИЗО петербуржца по обвинению в реабилитации нацизма в соцсети

По данным полиции, фигурант разместил в сетевом сообществе комментарии, в которых отрицал и фальсифицировал исторические факты, установленные Международным военным трибуналом в Нюрнберге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Октябрьский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу 39-летнего местного жителя, разместившего в администрируемом им сообществе в соцсети комментарии, реабилитирующие нацизм и дискредитирующие освобождение Ленинграда от блокады в Великую Отечественную войну. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Витушкина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 354.1, ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, сотрудники уголовного розыска задержали мужчину накануне в его квартире на Псковской улице. По данным полиции, 17 декабря 2022 года фигурант разместил в сетевом сообществе, где является администратором, комментарии, в которых отрицал и фальсифицировал исторические факты, установленные Международным военным трибуналом в Нюрнберге. В той же группе мужчина выложил комментарии с текстом, дискредитирующим освобождение Ленинграда от фашистской блокады.

Как уточнили в пресс-службе судов, Витушкин и его защитник возражали против заключения в СИЗО и просили о запрете определенных действий или домашнем аресте.