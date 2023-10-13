СК возбудил дело о покушении на убийство после избиения ветерана в Томской области

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следственных органов об избрании в отношении задержанных меры пресечения

ТОМСК, 13 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после избиения ветерана, участника войны в Афганистане в Томской области, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области по результатам проверки, проведеной по размещенной в сети Интернет информации об избиении двумя молодыми людьми мужчины, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц)", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, 13 октября в поселке Зональная Станция Томского района Томской области двое местных жителя 2004 года рождения избили 59-летнего мужчину в его квартире. При этом они высказывали угрозы убийством и в подтверждение своих намерений демонстрировали нож. Свои действия, направленные на причинение смерти потерпевшему, они не довели до конца по независящим от них причинам.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следственных органов об избрании в отношении задержанных меры пресечения.