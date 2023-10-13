Что известно о нападении на школу в Аррасе

В городе Аррас на севере Франции 13 октября произошло нападение на школу. Погиб один человек, еще двое ранены.

Главное о происшествии - в материале ТАСС.

Детали нападения, погибший, пострадавшие

Нападавший был вооружен ножом.

По данным Le Figaro, во время атаки злоумышленник выкрикнул "Аллах Акбар".

Погибший преподавал литературу.

Пострадали еще один учитель и охранник: первый из них госпитализирован в состоянии средней тяжести, второй - в тяжелом состоянии.

Расследование

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил о задержании нападавшего. Им оказался 20-летний бывший ученик этой школы.

Вместе с нападавшим задержан его старший брат, который ранее был осужден на пять лет за участие в террористической группе и на полтора года за оправдание терроризма.

Всего в настоящий момент под стражей находятся восемь человек.

Антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование. Дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство с связи с террористической деятельностью, а также сговоре с целью совершения террористических актов. Подключены управление по борьбе с терроризмом Национального управления судебной полиции и Главное управление внутренней безопасности Франции.

Другие попытки атак

Позднее полиция задержала человека с двумя подозрительными чемоданами и рюкзаком. Он пытался ворваться еще в одну школу в коммуне Аррас. Эта школа находится в 200 м от учебного заведения, где был убит учитель.

Также ближе к вечеру стало известно о задержании мужчины с ножом у входа в школу в коммуне Лимэ (департамент Ивлин). Как указывает BFMTV, задержанный известен полиции в связи со склонностью к радикальной идеологии.

В настоящий момент неизвестно, есть ли связь между этими инцидентами и более ранним нападением.

Реакция

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования семье погибшего. По его словам, учитель литературы спас жизни коллег и учеников.

Французский лидер назвал произошедшее очередным проявлением "варварского исламистского терроризма".

Премьер-министр Франции Элизабет Борн приняла решение ввести максимальный уровень террористической угрозы в стране.

Убийство в 2020 году