13 октября, 19:00,
обновлено 13 октября, 19:29
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Что известно о нападении на школу в Аррасе

REUTERS/ Pascal Rossignol
© REUTERS/ Pascal Rossignol

В городе Аррас на севере Франции 13 октября произошло нападение на школу. Погиб один человек, еще двое ранены.

Главное о происшествии - в материале ТАСС.

Детали нападения, погибший, пострадавшие

  • Нападавший был вооружен ножом.
  • По данным Le Figaro, во время атаки злоумышленник выкрикнул "Аллах Акбар".
  • Погибший преподавал литературу.
  • Пострадали еще один учитель и охранник: первый из них госпитализирован в состоянии средней тяжести, второй - в тяжелом состоянии.

Расследование

  • Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил о задержании нападавшего. Им оказался 20-летний бывший ученик этой школы.
  • Вместе с нападавшим задержан его старший брат, который ранее был осужден на пять лет за участие в террористической группе и на полтора года за оправдание терроризма.
  • Всего в настоящий момент под стражей находятся восемь человек.
  • Антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование. Дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство с связи с террористической деятельностью, а также сговоре с целью совершения террористических актов. Подключены управление по борьбе с терроризмом Национального управления судебной полиции и Главное управление внутренней безопасности Франции.

Другие попытки атак

  • Позднее полиция задержала человека с двумя подозрительными чемоданами и рюкзаком. Он пытался ворваться еще в одну школу в коммуне Аррас. Эта школа находится в 200 м от учебного заведения, где был убит учитель.
  • Также ближе к вечеру стало известно о задержании мужчины с ножом у входа в школу в коммуне Лимэ (департамент Ивлин). Как указывает BFMTV, задержанный известен полиции в связи со склонностью к радикальной идеологии.
  • В настоящий момент неизвестно, есть ли связь между этими инцидентами и более ранним нападением.

Реакция

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования семье погибшего. По его словам, учитель литературы спас жизни коллег и учеников.
  • Французский лидер назвал произошедшее очередным проявлением "варварского исламистского терроризма".
  • Премьер-министр Франции Элизабет Борн приняла решение ввести максимальный уровень террористической угрозы в стране.

Убийство в 2020 году

  • Нападение в школе произошло в Аррасе почти через три года после убийства школьного учителя Самюэля Пати, которое случилось 16 октября 2020 года.
  • Тогда преступник перерезал ему горло, после чего пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, и был застрелен.
  • Глава антитеррористической прокуратуры страны Жан-Франсуа Рикар сообщил, что убийству предшествовала кампания в соцсетях, которую, как считается, запустил отец одной из учениц после того, как на уроке о свободе слова Пати рассказал детям о карикатурах на пророка Мухаммеда. Подобные изображения уже становились поводом для террористических нападений во Франции. 
 
Теги:
Франция
© Информационное агентство ТАСС
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