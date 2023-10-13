Что известно о нападении на школу в Аррасе

В городе Аррас на севере Франции 13 октября произошло нападение на школу. Погиб один человек, еще двое ранены.
Главное о происшествии - в материале ТАСС.
Детали нападения, погибший, пострадавшие
- Нападавший был вооружен ножом.
- По данным Le Figaro, во время атаки злоумышленник выкрикнул "Аллах Акбар".
- Погибший преподавал литературу.
- Пострадали еще один учитель и охранник: первый из них госпитализирован в состоянии средней тяжести, второй - в тяжелом состоянии.
Расследование
- Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил о задержании нападавшего. Им оказался 20-летний бывший ученик этой школы.
- Вместе с нападавшим задержан его старший брат, который ранее был осужден на пять лет за участие в террористической группе и на полтора года за оправдание терроризма.
- Всего в настоящий момент под стражей находятся восемь человек.
- Антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование. Дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство с связи с террористической деятельностью, а также сговоре с целью совершения террористических актов. Подключены управление по борьбе с терроризмом Национального управления судебной полиции и Главное управление внутренней безопасности Франции.
Другие попытки атак
- Позднее полиция задержала человека с двумя подозрительными чемоданами и рюкзаком. Он пытался ворваться еще в одну школу в коммуне Аррас. Эта школа находится в 200 м от учебного заведения, где был убит учитель.
- Также ближе к вечеру стало известно о задержании мужчины с ножом у входа в школу в коммуне Лимэ (департамент Ивлин). Как указывает BFMTV, задержанный известен полиции в связи со склонностью к радикальной идеологии.
- В настоящий момент неизвестно, есть ли связь между этими инцидентами и более ранним нападением.
Реакция
- Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования семье погибшего. По его словам, учитель литературы спас жизни коллег и учеников.
- Французский лидер назвал произошедшее очередным проявлением "варварского исламистского терроризма".
- Премьер-министр Франции Элизабет Борн приняла решение ввести максимальный уровень террористической угрозы в стране.
Убийство в 2020 году
- Нападение в школе произошло в Аррасе почти через три года после убийства школьного учителя Самюэля Пати, которое случилось 16 октября 2020 года.
- Тогда преступник перерезал ему горло, после чего пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, и был застрелен.
- Глава антитеррористической прокуратуры страны Жан-Франсуа Рикар сообщил, что убийству предшествовала кампания в соцсетях, которую, как считается, запустил отец одной из учениц после того, как на уроке о свободе слова Пати рассказал детям о карикатурах на пророка Мухаммеда. Подобные изображения уже становились поводом для террористических нападений во Франции.