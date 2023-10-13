Суд Петербурга отправил в СИЗО полицейского по обвинению в легализации мигрантов

Двух сообщников обвиняемого отправили под домашний арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Октябрьский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу полицейского по обвинению в организации схемы по незаконной легализации в городе иностранных мигрантов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Сотникова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)", - говорится в сообщении. Срок меры - по 18 ноября.

Двух сообщников обвиняемого - Адбулазиза Мусаева и Баходира Ражабова - суд на тот же срок отправил под домашний арест. О задержании всех трех фигурантов сообщалось ранее.

По данным следствия, не позднее 17 августа 2023 года обвиняемые и другие неустановленные лица, действуя в сговоре, организовали канал незаконной постановки мигрантов на учет по месту пребывания. Злоумышленники действовали от имени двух индивидуальных предпринимателей: подыскивали подлежащих учету иностранцев, получали от них удостоверяющие личность документы и миграционные карты, после чего вносили в бланки уведомлений о прибытии заведомо ложные сведения об их фактическом пребывании по трем адресам в Центральном районе города. Затем подготовленные документы уходили в миграционную службу, где "клиентов" ставили на учет. При этом Мусаев и Ражабов лично координировали предоставление фиктивных документов в филиал ФГУП "Паспортно-визовый центр" МВД России, а Сотников, работая старшим участковым уполномоченным в 28-м отделе полиции Центрального района, оказывал им общее покровительство.

По оперативной информации, с каждого мигранта фигуранты получали за свои услуги по 6 тыс. рублей, "заработав" в общей сложности около 10 млн рублей. Незаконная деятельность была поставлена на поток с середины 2022 года, за один день злоумышленники ставили на учет до 100 иностранцев.

Как отметили в пресс-службе судов, полицейский, в отличие от своих предполагаемых подельников, своей вины не признал.

В пресс-службе регионального главка МВД уточнили ТАСС, что Сотников в настоящее время отстранен от должности.