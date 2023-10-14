14 октября, 01:35

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5 км

Шлейф пепла протянулся на 25 км на восток-юго-восток

ТАСС, 14 октября. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 5 км. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок, сообщается в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

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"Эксплозии (выбросы вулканического материала на поверхность - прим. ТАСС) подняли пепел вулкана Ключевской на 5 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 25 км на восток-юго-восток от вулкана. Его активность опасна для местных авиаперевозок", - говорится в сообщении.

Ключевской - самый высокий действующий вулкан в Евразии, его высота - 4 750 м.

Вулкан относится к Ключевской группе вулканов, расположен в 360 км от города Петропавловска-Камчатского. 

Теги:
РоссияКамчатский край
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