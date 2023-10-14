14 октября, 01:49,
обновлено 14 октября, 02:41

На внешней стороне 99-го км МКАД водитель въехал в автомобиль и пешехода

На месте работали оперативные службы

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Водитель въехал в стоящий автомобиль и пешехода, находившегося рядом, на внешней стороне 99-го километра МКАД. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

"На внешней стороне 99-го км МКАД водитель въехал в стоящий автомобиль и пешехода, находившегося рядом с автомобилем. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение на месте происшествия было затруднено. Позже в Telegram-канале столичного дептранса сообщили, что проезжая часть после ДТП была освобождена.  

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