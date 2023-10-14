У берегов Севастополя с начала лета обнаружили более 5 тыс. боеприпасов времен ВОВ

Спасатели совершили 541 погружение и обследовали более 3 га морского дна для поиска арсенала

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Водолазы МЧС России с начала лета обнаружили более 5 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны (ВОВ) в бухте Гильзовой у берегов Севастополя. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

"За прошедшие сутки водолазы МЧС России подняли 1 050 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В 2023 году за лето и половину осени сотрудники МЧС России обезвредили более 5 тыс. обнаруженных здесь артефактов - артснарядов, минометных мин, ручных гранат, взрывателей как немецкого, так и советского производства", - процитировали министра в пресс-службе ведомства.

Куренков добавил, что для поиска арсенала спасатели совершили 541 погружение, провели под водой 820 часов, обследовав более 3 га морского дна. Находки подняли с глубины при помощи заполненных воздухом понтонов. Безопасность мероприятий обеспечили в соответствии с необходимыми требованиями. Боеприпасы вынесли из воды, погрузили в спецавтомобили и транспортировали на полигон, где ликвидировали путем контролируемого подрыва.

Очистку бухты Гильзовой от взрывоопасных предметов времен ВОВ специалисты МЧС России ведут третий год подряд. В 2023 году работать в акватории будут до конца октября.