В Красноярском крае директора водоканала подозревают в махинациях на 8,3 млн рублей

По предварительной версии следствия, мужчина без согласования с учредителем предприятия заключил договор на оказание транспортных услуг со своей невесткой, в результате чего с сентября 2020 года по июнь 2023 года предприятие оплатило услуги индивидуальному предпринимателю без фактического подтверждения их выполнения

КРАСНОЯРСК, 14 октября. /ТАСС/. Директора "Городского водоканала" Минусинска на юге Красноярского края подозревают в злоупотреблении полномочиями - незаконном заключении договора на оказание транспортных услуг с компанией своей родственницы на сумму свыше 8,3 млн рублей, сообщило главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

"Следственным отделом по Минусинскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального унитарного предприятия города Минусинска "Городской водоканал". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ по Красноярскому краю", - говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, в сентябре 2020 года подозреваемый без согласования с учредителем предприятия заключил договор на оказание транспортных услуг со своей невесткой. "При этом решение о проведении прямой закупки должно было приниматься закупочной комиссией, кроме того, подозреваемый не имел права совершать сделки от имени предприятия в отношении членов семьи, предметом которых являются денежные средства предприятия. По условиям договора с сентября 2020 года по июнь 2023 года муниципальным предприятием произведена оплата услуг индивидуальному предпринимателю без фактического подтверждения их выполнения на общую сумму свыше 8,3 миллиона рублей", - пояснили в ведомстве.