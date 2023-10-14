14 октября, 04:47

В Саратовской области три человека погибли от отравления угарным газом

Трагедия произошла ночью в селе Давыдовка

САРАТОВ, 14 октября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате отравления угарным газом в частном доме в Пугачевском районе Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, в ночное время в Пугачевском районе в селе Давыдовка на улице Советской в частном доме три человека отравились угарным газом. В результате отравления угарным газом женщина и двое мужчин погибли", - написал Юрин.

Он уточнил, что обстоятельства произошедшего выясняются. 

Теги:
РоссияСаратовская область
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