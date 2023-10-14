В МО РФ сообщили об уничтожении двух БПЛА у берегов Краснодарского края

Сработали средства ПВО

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Черным морем возле Краснодарского края два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Дежурными срeдствами ПВО два бeспилотных летaтельных аппарaта уничтожены над акватoрией Черного мoря вблизи побережья Краснодарского края", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны, попытка ВСУ совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации была пресечена около 07:10 мск.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений. По его словам, аэропорт и все системы курорта работают штатно. Ситуация находится на контроле оперативного штаба.

"Спасибо всему нашему силовому блоку. Угрозы для жизни и здоровья жителей и гостей нет, на курорте все спокойно", - сообщил он в своем Telegram-канале.