14 октября, 04:58,
обновлено 14 октября, 05:46
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об уничтожении двух БПЛА у берегов Краснодарского края

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

Сработали средства ПВО

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Черным морем возле Краснодарского края два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Дежурными срeдствами ПВО два бeспилотных летaтельных аппарaта уничтожены над акватoрией Черного мoря вблизи побережья Краснодарского края", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны, попытка ВСУ совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации была пресечена около 07:10 мск.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений. По его словам, аэропорт и все системы курорта работают штатно. Ситуация находится на контроле оперативного штаба.

"Спасибо всему нашему силовому блоку. Угрозы для жизни и здоровья жителей и гостей нет, на курорте все спокойно", - сообщил он в своем Telegram-канале. 

Теги:
РоссияКраснодарский крайВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация