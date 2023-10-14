В Хабаровске произошел пожар в жилом доме

Женщина получила травмы

ТАСС, 14 октября. Пожар произошел в деревянном доме барачного типа в Хабаровске, огонь распространился на 300 кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

"Днем поступило сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном доме барачного типа по проспекту 60 лет Октября, 89. По прибытии первых подразделений установлено, что полностью объят пламенем второй этаж и крыша здания. Огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 300 кв. м. Из первого подъезда эвакуирован один газовый баллон", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 16 человек, из них 5 детей. Одна женщина получила травмы, выпрыгнув со второго этажа. Пострадавшая госпитализирована.

В настоящее время специалисты продолжают тушение пожара, ведется проливка очагов горения и тления, разбор конструкций. В тушении задействованы 24 человека и 7 единиц техники от МЧС России.