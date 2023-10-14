В Херсонской области сообщили о пресечении попытки ВСУ высадиться у Антоновского моста

По словам представителя оперативных служб региона, в результате огневого поражения уничтожены четыре лодки и более 20 украинских военнослужащих

ГЕНИЧЕСК, 14 октября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться у Антоновского моста, сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

"Пресечена попытка высадки противника в направлении Антоновского моста. В результате огневого поражения уничтожены 4 лодки и более 20 боевиков ВСУ", - сказал он.

Около Инженерного в Херсонской области за сутки была уничтожена гаубица Д-30 ВСУ с боекомплектом, в районе острова Алексеевский и населенного пункта Антоновка - места скопления живой силы, а также две машины противника. В островной зоне был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ, а на каховском направлении - позиция украинских войск.