В Варшаве мужчина забрался на памятник и угрожает устроить взрыв

Полиция оцепила площадь Пилсудского и прилегающие улицы

ТАСС, 14 октября. Неизвестный мужчина забрался на вершину памятника жертвам авиакатастрофы, расположенного в центре Варшавы, и угрожает привести в действие взрывное устройство. Об этом сообщает портал Wirtualna Polska со ссылкой на очевидцев.

"У него в ногах есть какой-то предмет, напоминающий взрывное устройство, в руках взрыватель", - цитирует портал слова очевидца.

Полиция оцепила место происшествия. "На месте находятся полицейские, в том числе контртеррористическая группа и переговорщики. Выделена зона безопасности, которая касается всей площади Пилсудского и прилегающих улиц", - сказал журналистам пресс-секретарь полиции Сильвестр Марчак.

Монумент представляет собой напоминающий трап самолета шестиметровый треугольник со ступенями по одной из граней. С одной стороны монумента перечислены имена 96 жертв трагедии, а с другой - надпись на польском языке: "Памяти жертв авиакатастрофы под Смоленском 10.04.2010".

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер. Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту.