Число погибших в Израиле после атаки ХАМАС россиян возросло до 16

Еще восемь человек числятся в списках пропавших без вести, сообщили в посольстве РФ

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Число российских граждан, погибших в результате нападения на израильскую территорию палестинских радикалов из движения ХАМАС, увеличилось до 16, в списках пропавших без вести в настоящий момент значатся 8 соотечественников. Об этом рассказала ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова.

"С прискорбием сообщаем, что, согласно данным израильской стороны, по состоянию на 13:00 14 октября число погибших граждан Российской Федерации, имевших также гражданство Израиля, возросло до 16 человек. В настоящее время консульский отдел посольства совместно с представителем МВД России в Израиле занимается проверкой и подтверждением имеющихся сведений", - проинформировала она.

"В предоставленных израильской стороной уточненных списках пропавших без вести числятся восемь российских граждан", - добавила Рязанова.

По меньшей мере один гражданин России находится в заложниках в секторе Газа.

"По предварительной информации, полученной от израильских компетентных органов, по крайней мере один гражданин России, имеющий также гражданство Израиля, числится в списке находящихся в секторе Газа заложников ХАМАС", - проинформировала Рязанова.

Она также сообщила, что российские дипломаты продолжают следить за обстановкой с авиасообщением в Израиле и рекомендуют всем регулярно уточнять актуальную информацию на профильных ресурсах. "Отслеживаем ситуацию с вылетами из тель-авивского международного аэропорта. Напоминаем, что актуальная информация по этому вопросу, включая открытые горячие линии авиаперевозчиков, размещается на онлайн-ресурсах Росавиации, МИД России и посольства России в Израиле", - указала пресс-секретарь посольства. Ранее в субботу представитель аэропорта им. Бен-Гуриона сообщил, что воздушная гавань работает в штатном режиме и открыта для взлетов и посадок.