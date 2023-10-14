В Варшаве задержали мужчину, угрожавшего взрывом на памятнике жертвам авиакатастрофы

Согласно заявлению полиции, в операции задействовали несколько сотен силовиков

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Польская полиция задержала мужчину, который в центре Варшавы забрался на вершину памятника жертвам авиакатастрофы с участием первых лиц Польши и угрожал привести в действие взрывное устройство. Об этом сообщили правоохранители города.

"Полиция завершила операцию", - говорится в сообщении. Мужчина сошел с памятника и был задержан. В операции были задействованы несколько сотен силовиков.

Об инциденте ранее сообщал портал Wirtualna Polska.

Монумент представляет собой напоминающий трап самолета шестиметровый треугольник со ступенями по одной из граней. С одной стороны монумента перечислены имена 96 жертв трагедии, а с другой - надпись на польском языке: "Памяти жертв авиакатастрофы под Смоленском 10.04.2010".

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер. Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту.