Во Франции расписали нацистскими лозунгами стенды перед лицеем

Инцидент произошел в столичном регионе Иль-де-Франс

ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Неизвестные нанесли нацистские и антисемитские лозунги на стенды перед лицеем во французском столичном регионе Иль-де-Франс. Об этом сообщила депутат от партии "Неподчинившаяся Франция" Рашель Кеке.

"Сегодня ночью лицей "Мистраль" в коммуне Френ расписали откровенно супрематистскими и антисемитскими надписями. Я решительно осуждаю этот отвратительный акт", - написала она в соцсети X (ранее Twitter).

Согласно прикрепленному к записи изображению, на стенды, висящие на заборе у входа в школу, красной краской нанесли изображения свастики, а также лозунги о превосходстве белой расы и упоминание Адольфа Гитлера.

Мэр коммуны Мари Шаванон сообщила, что после обнаружения этих надписей городская администрация обратилась в прокуратуру. "Я возмущена столь активным публичным разжиганием дискриминации и ненависти по признаку принадлежности к той или иной религии. Я решительно осуждаю эти действия", - заявила она.

В настоящий момент на территории Франции введен уровень угрозы "опасность теракта", который является максимальным из трех, предусмотренных действующим антитеррористическим планом Vigipirate. По распоряжению президента Франции Эмманюэля Макрона 7 тыс. военных будут задействованы для охраны порядка на улицах городов республики, что вдвое больше, чем обычно. Кроме того, министр национального образования и по делам молодежи Франции Габриэль Атталь объявил об усилении мер безопасности в районе учебных заведений и сообщил, что около 1 тыс. сотрудников, отвечающих за предотвращение инцидентов и безопасность, будут направлены в школы. В некоторых департаментах у школ будут дежурить сотрудники полиции и жандармерии.

Усиленные меры безопасности во Франции были приняты после того, как 20-летний бывший ученик школы в коммуне Аррас напал с ножом на людей в учебном заведении. От его рук погиб учитель литературы. Охранник школы госпитализирован в тяжелом состоянии, еще один учитель находится в состоянии средней тяжести. К настоящему моменту в связи с этим нападением задержаны 10 человек: преимущественно родные и близкие нападавшего, а также двое граждан Белоруссии, которые общались с ним накануне.