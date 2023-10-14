В Тульской области СК возбудил дело против бывшего полицейского за передачу оружия детям

По данным ведомства, он сделал это на стрелковом полигоне

ТАСС, 14 октября. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела полиции в Тульской области, обвиняемого в незаконной передаче свои детям на стрелковом полигоне боевого огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела полиции, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконная передача огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, на полигоне начальник отдела полиции передал для стрельбы находящееся на вооружении боевое огнестрельное оружие и боеприпасы двум своими сыновьям, один из которых несовершеннолетний. Как уточняется в сообщении, ранее в отношении мужчины возбуждалось уголовное дело по пп. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Как сообщила журналистам пресс-служба УМВД по Тульской области, в отношении руководителя межмуниципального отдела ОМВД России "Алексинский" по факту выявленных противоправных действий прошла служебная проверка, по результатам которой он уволен со службы.