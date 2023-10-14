В Киргизии задержали трех наемных убийц из Узбекистана

По информации ГКНБ, они прибыли в киргизское государство, "чтобы отомстить за смерть вора в законе Камчы Асанбека"

БИШКЕК, 14 октября. /ТАСС/. Трое граждан задержаны в Киргизии сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) по подозрению в намерении совершить заказное убийство. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

"Трое наемных киллеров незаконно пересекли государственную границу Кыргызстана и Узбекистана. Как стало известно, они прибыли в Кыргызстан, чтобы отомстить за смерть вора в законе Камчы Асанбека", - говорится в сообщении.

По подозрению в намерении совершить убийство задержаны Каримбердиев Ойбек Аббас уулу 1997 года рождения, Рустамов Азамат Шухратович 1996 года рождения и Абдулкаффаров Исламхон Абдусамат уулу 1994 года рождения.

"В ходе следственных мероприятий они дали показания, им был дан заказ, чтобы отомстить за смерть Асанбека. В ходе задержания выяснилось, что они причастны к убийствам ряда граждан и находятся в розыске", - отмечает пресс-центр.

Как подчеркнули в ГКНБ, задержанные "переданы правоохранительным органам Республики Узбекистан".

Криминальный авторитет Асанбек был застрелен в Бишкеке в начале октября в ходе проводимой ГКНБ спецоперации.