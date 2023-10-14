В Москве из-за обрыва контактного провода задерживаются трамваи

Пассажиров просят быть более внимательными и следить за объявлениями водителей

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Часть трамваев задерживается в Москве из-за обрыва контактного провода у станции метро "Проспект Мира", маршруты были временно изменены. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В районе станции метро "Проспект Мира" из-за обрыва контактного провода посторонним транспортом задерживаются трамваи №7 и 50", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршруты транспорта временно изменены. Пассажиров просят быть более внимательными и следить за объявлениями водителей.