В Приангарье без электричества остаются семь населенных пунктов

К отключениям привел сильный ветер

ТАСС, 14 октября. Семь населенных пунктов в трех муниципальных образованиях Иркутской области остаются без света из-за сильного ветра. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"По состоянию на 21:00 (16:00 мск) частично или полностью без электроснабжения остаются семь населенных пунктов в трех муниципальных образованиях", - отметили там.

Ранее в 386 населенных пунктах Иркутской области превентивно отключили электроэнергию из-за сильного ветра . Был развернут оперативный штаб в Главном управлении МЧС. По данным на 12:00 (07:00 мск - прим. ТАСС), большинство точек подключили к электроэнергии. Без света оставались 32 населенных пункта: 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 33,4 тыс. человек, и находятся 24 социально значимых объекта.

По прогнозам синоптиков, ночью и утром 14 октября порывы ветра в отдельных районах области усилятся до 27 м/ с, у озера Байкал - до 45 м/с. Также ожидаются пыльные бури, в северных районах сильные осадки в виде мокрого снега и снега, на дорогах снежный накат.