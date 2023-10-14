Евгению Чичваркину грозит штраф 50 тыс. рублей за нарушение правил иноагента

Дату заседания суда пока не назначили

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Штраф в размере 50 тыс. рублей грозит бизнесмену Евгению Чичваркину (признан в РФ иноагентом) за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом ТАСС сообщили в Гагаринском суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступил протокол об административном правонарушении, составленный Минюстом РФ по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах), в отношении Е.А. Чичваркина", - сообщили в суде.

По этой норме закона ему грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей. Дата заседания суда пока не назначена.

Минюст РФ признал Чичваркина иноагнетом в июне 2022 года. В разделе реестра министерства об иноагентах "Информация об осуществлении политической деятельности и (или) целенаправленном сборе сведений" указана страна - Украина.