14 октября, 14:29

Евгению Чичваркину грозит штраф 50 тыс. рублей за нарушение правил иноагента

Евгений Чичваркин. Игорь Кубединов/ ТАСС
Евгений Чичваркин
© Игорь Кубединов/ ТАСС

Дату заседания суда пока не назначили

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Штраф в размере 50 тыс. рублей грозит бизнесмену Евгению Чичваркину (признан в РФ иноагентом) за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом ТАСС сообщили в Гагаринском суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

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"В суд поступил протокол об административном правонарушении, составленный Минюстом РФ по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах), в отношении Е.А. Чичваркина", - сообщили в суде.

По этой норме закона ему грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей. Дата заседания суда пока не назначена.

Минюст РФ признал Чичваркина иноагнетом в июне 2022 года. В разделе реестра министерства об иноагентах "Информация об осуществлении политической деятельности и (или) целенаправленном сборе сведений" указана страна - Украина. 

Теги:
Россия
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