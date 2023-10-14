ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

ТАСС, 14 октября. Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино Глушковского района, повреждены четыре домовладения и газовая труба.
Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Поселок Теткино Глушковского района вновь обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 10 прилетов, повреждены 4 домовладения. Обязательно окажем помощь собственникам. Также повреждена газовая труба", - написал он.
Старовойт добавил, что аварийные службы приступят к восстановлению поврежденных объектов, как только это будет безопасно.