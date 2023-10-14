ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Как сообщил губернатор Роман Старовойт, повреждены четыре домовладения и газовая труба

ТАСС, 14 октября. Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино Глушковского района, повреждены четыре домовладения и газовая труба.

Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Поселок Теткино Глушковского района вновь обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 10 прилетов, повреждены 4 домовладения. Обязательно окажем помощь собственникам. Также повреждена газовая труба", - написал он.

Старовойт добавил, что аварийные службы приступят к восстановлению поврежденных объектов, как только это будет безопасно.