В Петербурге арестовали обвиняемого в вандализме и незаконном хранении оружия

Его взяли под стражу до 11 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу мужчину, который обвиняется в вандализме и незаконном приобретении и хранении боеприпасов, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство дознания об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Пронина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 214 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ. <...> Суд избрал [ему меру пресечения в виде заключения под] стражу по 11 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, дознание указывает, что Пронин 12 октября, "руководствуясь мотивом политической и национальной ненависти", нанес черной краской надписи и стилизованный рисунок в знак поддержки Вооруженных сил Украины и начальника Главного управления разведки Минобороны этой страны на фасады дома №12/49 на Синявинской улице, а также дома 51/13 на Среднеохтинском проспекте. Он же не позднее 13 октября приобрел и хранил по месту своего жительства боеприпасы для пистолета ТТ и пистолета-пулемета Шпагина, пистолет-пулемет М-56.

В сообщении отмечается, что Пронин возражал против удовлетворения ходатайства о его аресте, заявляя, что вину признает, скрываться не намерен.