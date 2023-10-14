14 октября, 17:17

В Курске произошло возгорание резины

Погибших и пострадавших нет

ТАСС, 14 октября. Горение резины на открытой площадке происходит в Курске, площадь пожара составляет 450 кв. м. Возгорание локализовано, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"На открытой площадке горит резина на площади 450 кв м. Угрозы распространения огня на жилые строения нет. Всего на месте работают 49 специалистов и 15 единиц техники", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении ведомства, погибших и пострадавших нет.

По данным ГУ МЧС по Курской области, сообщение о пожаре на ул. Еремина в Курске поступило в 18:41 мск. 

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