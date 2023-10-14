МИД Франции сообщил о гибели 17 французов в Израиле после атаки ХАМАС

В ведомстве отметили, что по-прежнему не могут установить контакт с 15 соотечественниками

ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Число погибших в Израиле после эскалации арабо-израильского конфликта французов достигло 17. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Франции.

"Франция скорбит о трагической гибели еще двух французских граждан, в результате чего число жертв террористических атак, совершенных ХАМАС против Израиля, среди французов достигло семнадцати", - говорится в заявлении. При этом в МИД республики по-прежнему не могут установить контакт с 15 соотечественниками, среди которых есть несовершеннолетние. Некоторые из них, как считают в Париже, могли быть похищены.

В настоящее время Франция принимает меры для обеспечения эвакуации своих граждан из зоны конфликта. Первый эвакуационный рейс прибыл в Париж в четверг с почти 380 пассажирами на борту. Министерство также сообщило, что в течение выходных должны быть осуществлены еще четыре эвакуационных рейса.

В субботу вечером глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила в соцсети X (ранее Twitter), что прибыла в Тель-Авив с визитом. Ранее она анонсировала поездку в ближневосточный регион, в том числе в Израиль, "начиная с воскресенья". Программа визита пока не обнародована.

Кроме того, ранее на набережной Орсе выразили соболезнования в связи с гибелью фотокорреспондента агентства Reuters и ранениями нескольких журналистов в Ливане близ израильской границы. Париж не возлагает вину за обстрел машины журналистов на какую-либо сторону. В коммюнике также не содержится осуждения подобных действий, однако подчеркивается "неизменная и решительная приверженность свободе печати и защите журналистов во всем мире". Ранее телеканал Al Manar сообщал, что в районе Альма-эш-Шааб под обстрел израильских танков попала машина с журналистами, где находились фотокорреспонденты нескольких информационных агентств и съемочная группа телеканала Al Jazeera.