14 октября, 19:41
Палестино-израильский конфликт

МИД Франции сообщил о гибели 17 французов в Израиле после атаки ХАМАС

В ведомстве отметили, что по-прежнему не могут установить контакт с 15 соотечественниками

ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Число погибших в Израиле после эскалации арабо-израильского конфликта французов достигло 17. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Франции.

Читайте также
Белый фосфор и принудительная эвакуация. Палестино-израильский конфликт

"Франция скорбит о трагической гибели еще двух французских граждан, в результате чего число жертв террористических атак, совершенных ХАМАС против Израиля, среди французов достигло семнадцати", - говорится в заявлении. При этом в МИД республики по-прежнему не могут установить контакт с 15 соотечественниками, среди которых есть несовершеннолетние. Некоторые из них, как считают в Париже, могли быть похищены.

В настоящее время Франция принимает меры для обеспечения эвакуации своих граждан из зоны конфликта. Первый эвакуационный рейс прибыл в Париж в четверг с почти 380 пассажирами на борту. Министерство также сообщило, что в течение выходных должны быть осуществлены еще четыре эвакуационных рейса.

В субботу вечером глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила в соцсети X (ранее Twitter), что прибыла в Тель-Авив с визитом. Ранее она анонсировала поездку в ближневосточный регион, в том числе в Израиль, "начиная с воскресенья". Программа визита пока не обнародована.

Кроме того, ранее на набережной Орсе выразили соболезнования в связи с гибелью фотокорреспондента агентства Reuters и ранениями нескольких журналистов в Ливане близ израильской границы. Париж не возлагает вину за обстрел машины журналистов на какую-либо сторону. В коммюнике также не содержится осуждения подобных действий, однако подчеркивается "неизменная и решительная приверженность свободе печати и защите журналистов во всем мире". Ранее телеканал Al Manar сообщал, что в районе Альма-эш-Шааб под обстрел израильских танков попала машина с журналистами, где находились фотокорреспонденты нескольких информационных агентств и съемочная группа телеканала Al Jazeera. 

Теги:
ПалестинаФранцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация