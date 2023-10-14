14 октября, 20:35

На севере Италии в результате ДТП с автобусом пострадали 15 человек

Согласно данным газеты La Repubblica, водитель почувствовал недомогание и потерял управление

РИМ, 14 октября. /ТАСС/. Электробус на севере Италии врезался в опору здания на другой стороне проезжей части, водитель получил травмы, еще 14 человек получили легкие ушибы. Об этом итальянские спасательные службы сообщили в социальной сети X (ранее Twitter).

"Вскоре после 21:00 электробус городского транспорта после потери управления врезался в опору здания на другой стороне проезжей части. Водитель пострадал, 14 пассажиров получили ушибы", - говорится в записи.

Инцидент произошел в Местре - материковом квартале Венеции. В начале октября в этом районе пассажирский автобус упал с эстакады, в результате чего более 20 человек погибли. По факту ДТП прокуратура Венеции ведет расследование в отношении трех человек, среди них управляющий директор компании La Linea, которой принадлежал автобус. Дело квалифицировано как убийство на дороге нескольких человек.

Как сообщает агентство ANSA, автобус, попавший в ДТП сегодня вечером, также принадлежит компании La Linea. По информации газеты La Repubblica, водитель почувствовал недомогание, в связи с чем потерял управление. 

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© Информационное агентство ТАСС
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