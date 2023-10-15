В МО РФ сообщили об уничтожении 20 БПЛА над Белгородской и Курской областями

В ведомстве сообщили, что дежурные средства ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать 27 беспилотниками объекты на территории РФ, 18 из них были уничтожены средствами ПВО над Курской областью, еще 2 - над Белгородской. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых 18 над Курской областью и 2 над Белгородской [областью] уничтожены в воздухе", - сказали в ведомстве.

Накануне в Минобороны России сообщали, что около 17:30 мск был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.