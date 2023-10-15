В Иркутской области полностью восстановили электроснабжение

Из-за сильного ветра ранее без электроэнергии остались около 400 населенных пунктов в регионе

ТАСС, 15 октября. Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Иркутской области, оставшихся без света из-за сильного ветра в регионе. Об этом сообщается в региональном главке МЧС.

"Электроснабжение в населенных пунктах Иркутской области восстановлено", - говорится в сообщении.

Вечером 13 октября в 386 населенных пунктах Иркутской области превентивно отключили электроэнергию из-за сильного ветра в регионе. Был развернут оперативный штаб в Главном управлении МЧС. По данным на 23:00 (19:00 мск) 14 октября, большинство мест подключили к электроэнергии. Без света оставалось четыре населенных пункта.

По прогнозам синоптиков, ночью и утром 14 октября порывы ветра в отдельных районах области усилились до 27 м/с, по озеру Байкал - до 45 м/с. Также ожидались пыльные бури, в северных районах - сильные осадки в виде мокрого снега и снега, на дорогах снежный накат.