В Индии в ДТП погибли не менее 12 человек

Еще 23 человека пострадали, сообщило агентство PTI

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли, 23 пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на западе Индии. Об этом сообщило агентство PTI.

Инцидент произошел в воскресенье около 00:30 местного времени (22:00 субботы мск) в округе Чхатрапати Самбхаджинагар в 350 км к востоку от Мумбаи.

Водитель микроавтобуса с 35 пассажирами потерял управление на автотрассе, в результате чего автомобиль врезался в стоявший у дороги мусорный контейнер. Погибли 12 пассажиров, среди них 5 мужчин, 6 женщин и несовершеннолетняя девочка. Остальные 23 пассажира госпитализированы.