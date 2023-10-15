В Волго-Каспийском морском канале сел на мель следовавший в Иран сухогруз

Судовой экипаж в медицинской помощи не нуждается, имеется запас продовольствия на 10 суток, разлив нефтепродуктов отсутствует

АСТРАХАНЬ, 15 октября. /ТАСС/. Сухогруз "Волго-Балт-232", следовавший в Иран из Астрахани, сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК), судовой ход на канале не нарушен. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

"15 октября в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о том, что на 146-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель сухогруз "Волго-Балт-232", следовавший по маршруту порт Астрахань - порт Каспиан, Исламская Республика Иран, груз - кукуруза, 2 947 тонн", - говорится в сообщении, с уточнением, что судовой ход на ВКМСК не нарушен.

Судовой экипаж в медицинской помощи не нуждается, имеется запас продовольствия на 10 суток, разлив нефтепродуктов отсутствует. Судовладельцем прорабатывается вопрос о привлечении буксира для снятия судна с мели, добавляется в сообщении.